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«Волонтеры Победы» в режиме самоизоляции поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с их с главными праздниками, сообщила руководитель организации Ольга Амельченкова. Ее слова приводится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Так, активисты Движения Вологодской области устроили специальный концерт в честь 95-летия Александры Иконниковой. В 16 лет она делала противотанковые заграждения.

«Самое страшное в те годы — это даже не бомбежки, а постоянный изнуряющий голод. В день давали 200 граммов хлеба», — рассказала она.

Добровольцы выступили под окнами дома Иконниковой: растянули поздравительный красочный плакат, вручили подарки и исполнили песни под гармошку.

Также активисты поздравили ветеранов из Крыма.

«Мы помогаем ветеранам не только 9 мая. Конечно, коронавирус вносит свои коррективы. Но скоро День Победы, и мы обязаны уделить внимание и поздравить каждого фронтовика», — подчеркнула Амельченкова.

Указом президента России Владимира Путина 2020-й был объявлен Годом памяти и славы по случаю 75-летия Победы.

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