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Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.

«Был пикантный случай. Молодой человек, зараженный коронавирусом, рассказал, что в четверг отвез жену с ребенком на дачу, а в пятницу встретился с Ириной. Всю эту информацию мы проверяем, после чего Ирине пришлось сдать тест, но жена об этом ничего не знает. Также был мужчина, который рассказывал, что играл с друзьями дома в бильярд. Информацию проверили, и оказалось, что он вылетал за границу. И таких случаев много», — отметил он.

Волонтер заявил, что достаточное число людей продолжает вести активный образ жизни вместо положенной самоизоляции, хотя для заражения может хватить "одного момента".

«Даже есть пациенты, которые рассказывают, что две недели сидели в самоизоляции, никуда не ходили, а потом съездили в гипермаркет и заболели», — подчеркнул собеседник.

Он также объяснил, что находится в больнице уже две недели и видит, как слаженно работает весь коллектив учреждения. По его словам, "паники нет никакой совершенно".

«На данный момент в больнице есть все необходимые средства индивидуальной защиты, они в достатке, мы не испытываем каких-либо сложностей. Есть и специальные защитные костюмы, маски и антисептики для рук. Все в достаточном количестве», — заключил волонтер.

Всего в России зафиксировано 18 328 случаев заражения COVID-19, 1470 человек вылечились.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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