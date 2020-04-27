Вологодская область ввела электронные пропуска для въезда в регион. Об этом в понедельник, 27 апреля заявил губернатор области Олег Кувшинников на заседании регионального оперативного штаба.

«Мы приняли решение о введении электронных пропусков на въезд лиц, у кого отсутствует временная или постоянная регистрация на территории области. Речь идет о въезде в регион, а не о перемещении внутри области, здесь никаких ограничений пока не введено», ― цитирует его ТАСС.

Также Кувшинников отметил, что 28 апреля будет принято постановление правительства региона касательно порядка оформления цифровых пропусков.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. Позднее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Впоследствии власти нескольких регионов по аналогии с Москвой решили ввести QR-код для проезда на транспорте. Кроме того, ряд областей в Сибири ввели изоляцию для всех приезжих. С 27 апреля свою территорию также закрывает Томская область.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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