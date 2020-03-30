В Вологодской области введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 30 марта, на совещании в правительстве заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

«Режим полной самоизоляции для граждан будет введен на территории всех муниципальных образований Вологодской области, в том числе и в Вологде и Череповце. Считаю, что это своевременное решение, которое направлено на сохранение здоровья граждан», — приводит «РИА Новости» слова Кувшинникова.

Он отметил, что исполнение данного указа передано всем профильным структурам и ведомствам, в их числе Роспотребнадзор, Росгвардия и полиция.

Губернатор подчеркнул, что режим ЧС в области не вводится, однако регион готов перейти на него в любой момент.

По данным на 30 марта, в Вологодской области зафиксировано два случая заражения коронавирусом. Результаты анализов еще девяти пациентов будут известны в ближайшее время.

Переход на режим самоизоляции уже осуществлен в Москве, Подмосквье и Мурманской области. С 31 марта аналогичное распоряжение начнет действовать и в Калининградской области.

Вместе с тем премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам проработать вопрос о введении режима самоизоляции во всех субъектах РФ. Он убежден, что это поможет сохранить здоровье граждан. В Кремле, в свою очередь, уже просчитали экономические потери от такой инициативы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. На текущий момент число заразившихся коронавирусом в России достигло 1836 человек.

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