Мужество защитников Сталинграда переломило ход войны, приблизив Победу, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это было одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, которое унесло жизни почти полумиллиона советских солдат и офицеров. Мужество и сила духа, подвиг стоявших насмерть защитников Сталинграда разрушили планы нацистской Германии по захвату стратегически важного плацдарма, переломило ход войны, приблизив Великую Победу, освобождение Европы», — приводятся его слова на сайте Госдумы.

Володин также заявил, что россияне в неоплатном долгу перед ветеранами войны, которые должны чувствовать «наше внимание и заботу каждый день». 2 февраля 1943 года советские войска разгромили немецко-фашистские силы в Сталинградской битве.

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