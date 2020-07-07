Выйти на решение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией необходимо до конца года, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе 58-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, которое проходит в режиме видеоконференции.

«Председатель ГД заявил о необходимости до конца года выйти на решения по отмене роуминга между Россией и Беларусью», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

«Профильные министерства наших стран добились сближения позиций всех участников переговоров по отмене роуминга на территории Союзного государства», — приводятся слова Володина в сообщении.

Он также отметил, что перед Парламентским Собранием Союза Беларуси и России стоят задачи по сближению законодательств стран, укреплению союзнических связей в парламентском измерении.

Ранее в белорусском министерстве связи и информатизации заявили Mpravda.com, что Белоруссия и Россия сохраняют планы отменить роуминг в сентябре, несмотря на ситуацию с коронавирусом COVID-19.