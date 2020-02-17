Балерина Анастасия Волочкова будет судиться с Большим театром, который не выплачивает ей пенсию. Об этом артистка рассказала в понедельник, 17 февраля.

По словам Волочковой, она не танцует в театре с 2003 года, однако ее трудовая книжка до сих пор находится там. Как и все балерины, пенсионеркой она стала в 38 лет, однако театр не хочет платить артистке пенсию, сообщается на сайте kp.ru.

Балерина подчеркнула, что будет рада пенсии любого размера, «лишь бы ее платили». При этом она утверждает, что готова бороться за пенсию в суде и уже обратилась к адвокату.

По словам Волочковой, ее юрист уже общался с представителями театра во внесудебном порядке, но ему посоветовали доказать, что балерина «не в кордебалете стояла 32-м лебедем», пишет «Федеральное агентство новостей».

Она напомнила, что стала единственной балериной, которая выиграла суд у Большого театра.

«Тогдашний руководитель Большого театра Иксанов незаконно уволил меня из театра, рассказав всем, что я большая и толстая», — цитирует Волочкову телеканал «360».

Однако балерина подчеркнула, что ее уволили не из-за веса, а потому что в театре процветала коррупция: любой человек с мешком денег решал, кто будет танцевать, а кто нет.