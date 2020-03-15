Российская балерина Анастасия Волочкова сравнила сухой лед с розами и любовью и заявила, что он представляет угрозу только для ее завистниц. Такое заявление она сделала в ответ на вопрос журналистки о вечеринке с сухим льдом в московской бане, где погибли три человека.

28 февраля во время вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе «Девятый вал» в бассейн высыпали примерно 25 кг сухого льда. В результате пять человек пострадали и трое погибли. Одной из жертв оказался супруг именинницы.

По факту случившего СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».