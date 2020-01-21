Балерина Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе. Она сообщила о предстоящем событии в караоке-клубе Single, где отметила свой 44-й день рождения.

При этом возлюбленный Волочковой не появился на празднике. По словам артистки, он ждал ее возвращения дома.

«Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную. Скорее всего, свадьба состоится 20.10.2020», — цитирует балерину сайт kp.ru.

Также Волочкова рассказала, что пока не думает о детях. «У меня есть замечательная дочь Ариша, и мне ее любви вполне достаточно», — рассказала она. По словам балерины, рождение детей никогда не скрепляло браки.

«Самое главное — мои отношения с любимым. Он красивый, стройный и никогда не был женат. Но пока я его вам не покажу. Пусть это останется моей тайной. Счастье любит тишину», — заключила она.

Предстоящий брак станет для Волочковой первым. Ранее балерина жила с отцом своей дочери бизнесменом Игорем Вдовиным, пишет «Федеральное агентство новостей». Они сыграли пышную свадьбу, но официально не регистрировали свои отношения. По словам артистки, она понимала, что в случае развода придется делить ее имущество со Вдовиным. Волочкова добавила, что он до сих пор не вернул ей $3 млн, которые занял у нее.

4 сентября 2019 года Волочкова презентовала в Санкт-Петербурге свою книгу «Плата за успех».