Распространение коронавирусной инфекции в Европе пошло на спад. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Андреа Аммон.

«С субботы, как кажется, первоначальная волна распространения прошла пик, идет спад в большинстве стран ЕС и европейской экономической зоне. Лишь в одной стране по-прежнему увеличивается (число) случаев, и в четырех не наблюдается существенного изменения», — сказала Аммон на выступлении в комитете Европарламента.

По ее словам, только в Болгарии за последние две недели наблюдался рост показателей заболеваемости, а в таких странах, как Польша, Румыния, Швеция и Великобритания, не зафиксировано положительной динамики.

При этом такие страны, как Бельгия и Италия, регистрируют убыль ежедневного количества заболевших COVID-19.

Ранее 4 мая руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко заявил, что в России ситуация с распространением коронавируса нормализуется так же, как и в Европе, где в некоторых странах заболеваемость пошла на спад.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 4 мая, в России общее число заболевших достигло 145 268 человек, умерли 1356 пациентов, выздоровели ― 18 095.

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