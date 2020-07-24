Россия вошла в пятерку стран с худшими потребительскими настроениями, сообщил Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ). В ходе опроса почти половина респондентов заявила, что их материальное положение резко ухудшилось. Хотя в конце июня и начале июля активность потребителей выросла: россияне устали экономить и «шиковали» на доплаты государства, больше им тратить нечего. Рассчитывать на восстановление доходов населения не приходится, а следовательно, по мнению экспертов, Россию захлестнет еще одна волна банкротств предприятий, тех, которые выстояли в самоизоляцию, набрав кредитов, в надежде на быстрое восстановление спроса.

Наша страна вошла в топ-5 европейских стран с худшей потребительской активностью — наравне с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. В отчете отмечено, что падение потребительского спроса в России отличается не глубиной падения, а стремительностью и кратковременностью. Это было резкое крушение, которое абсолютно понятно в условиях режима самоизоляции. В июне и июле сработал эффект отложенного спроса, когда граждане приобретали товары, которые не могли купить во время карантина, рассказывает первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

«В дальнейшем, наверняка сократятся покупки дорогостоящих товаров (автомобилей, бытовой техники, туристических поездок за границу), — считает он.— При этом спрос будет поддержан льготной программой ипотеки, которую также предлагается продлить и снизить ставку». По его мнению, можно говорить о том, что самое сильное падение потребительского спроса произошло в апреле и мае. «В дальнейшем стоит ожидать постепенного восстановления как экономики в целом, так и спроса населения на различные товары и услуги», — подытожил Сигал.

Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский настроен менее оптимистично. «Ситуация может даже ухудшиться. Рынок грозит захлестнуть еще одна волна банкротств предприятий, тех, которые выстояли в самоизоляцию, набрав кредитов, в надежде на быстрое восстановление спроса, — говорит собеседник «». — Этот параметр можно будет отследить, в частности, по динамике закрывающихся юридических лиц, а также по уровню безработицы, который может продолжить расти».

Между тем уровень безработицы в России растет четвертый месяц подряд и сейчас составляет 6,2%. Очевидно, что материальное положение россиян продолжит ухудшаться и такая ситуация может продлиться достаточно долго.

«В прошлый кризис 2014 – 2019 года реальные доходы населения начали расти только спустя пять лет. То есть в 2019 году был символический рост, а в 2020 году страну снова накрыл кризис», — подчеркивает Капустянский.

Доходы населения и потребительская активность — не просто важная цель и ценность для людей и экономики. Они еще не только создают платежеспособный внутренний спрос, но и выступают условием, источником и стимулом, поддержки роста производства, бизнеса, экономики в целом, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Малые доходы означают не только падение уровня жизни — это препятствие для восстановления ВВП. И наоборот, слабый рост в различных отраслях будет воспроизводить пониженные заработки и сокращать занятость людей, — говорит эксперт. — Доходы населения и экономика — сообщающиеся сосуды, влияющие друг на друга. Снизился уровень в одном сосуде — сокращается он и в другом».

Аналитики подчеркнули, что уменьшение реальных доходов населения во II квартале этого года на рекордные 8% произошло даже с учетом мер господдержки. Но теперь вряд ли можно рассчитывать и на новые аналогичные меры. Дефицит денег до получения зарплаты испытывают 43% работающих граждан, согласно июльскому опросу ВЦИОМ. В ближайшие месяцы доходы и, соответственно, потребительская активность вряд ли будут существенно выше. Опыт предыдущих кризисов показывает длительный период до начала восстановления доходов. Их поднятие «со дна», вероятно, возможно не ранее 2021 году.

«Данный фактор, среди прочих, будет тормозить и восстановление экономического роста. ВВП в 2020-м снизится, по различным оценкам, на 4,5-6%», — подытожил Гойхман.