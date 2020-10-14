Компания Volkswagen представила компактный кроссовер Taos, предназначенный для рынка Северной Америки, где автомобиль появится в продаже летом 2021 года. Не исключено, что позднее эта модель доберется и до России.

В основе Taos лежит модульная платформа MQB, а в целом эта модель представляет собой перелицованный и несколько доработанный аналог кроссовера Tharu, который продается в Китае уже два года. Длина автомобиля составляет 4465 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1636 мм, а колесная база — 2690 мм. Объем багажника Taos составляет от 795 до 1877 литров в зависимости от положения задних сидений, пишет Motor.ru.

Volkswagen Taos комплектуется 1,5-литровым бензиновым мотором TSI мощностью 160 лошадиных сил. Кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом. Переднеприводные версии будут оснащены восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а полноприводные машины получат семидиапазонную роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями, сообщает РБК.

View this post on Instagram Introducing the VW Taos. Our newest SUV proves the best things come in small, thoughtfully engineered packages. A post shared by Volkswagen USA (@vw) on Oct 13, 2020 at 3:03pm PDT

В салоне Taos устанавливается цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для смартфона, а также мультимедийная система MIB3 с большим сенсорным дисплеем. В перечень стандартного оборудования Taos включены светодиодные фары с датчиком света, а также кнопка запуска двигателя. Список дополнительного оснащения включает систему бесключевого доступа, двухзонную климатическую систему, датчик дождя, подогреваемое рулевое колесо с отделкой искусственной кожей, подогреваемые передние и задние сиденья, наружные зеркала заднего вида и лобовое стекло с электрообогревом.

Для кроссовера также доступны системы помощи водителю, включая ассистента контроля дистанции спереди с функцией автоматического торможения, систему контроля слепых зон, ассистента движения по полосе, адаптивный круиз контроль и ассистента аварийной остановки.

«Более компактный кроссовер, чем бестселлер Tiguan, прекрасно впишется в актуальный модельный ряд Volkswagen на российском рынке. Название модели, спецификации, а также цены и дата начала продаж для российского рынка будут объявлены позднее», — отметили в российском представительстве Volkswagen.