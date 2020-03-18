В 2019 году между концернами Volkswagen и Ford было заключено соглашение, по условиям которого Amarok второй генерации и новому среднеразмерному пикапу Ford Ranger достанутся одни и те же основные узлы и агрегаты. Кстати, автомобиль «Форд» тоже представят в 2022 году.

По данным ресурса «Новые автомобили», в моторную гамму обеих моделей войдут: бензиновая «битурбочетверка» объемом 2,7 литра, а также турбированный дизельный агрегат V6 на 3,0 литра. Информация о характеристиках двигателей и трансмиссиях пока держится в тайне.

Отметим, Volkswagen Amarok актуального поколения представлен на российском рынке с четырьмя вариантами дизельных моторов: на 2,0 и 3,0 литра, обеспечивающих отдачу в 140-180 л.с., а также 224-258 л.с. соответственно. Силовые агрегаты работают в паре с 6МКПП или 8АКПП.

Стоимость актуального Amarok в РФ — от 2 548 600 рублей. В арсенале пикапа имеются: биксеноновые фары со светодиодными ДХО, камера заднего обзора, информационно-развлекательный комплекс с цветным тачскрином, опция электрорегулировки сидений в 14 направлениях и большие колесные диски на 20 дюймов.