В Сети уже появились первые живые фотографии SUV, сделанные на заводе FAW- Volkswagen, что говорит о том, что сборка кросса уже стартовала. Судя по снимкам, Volkswagen Tayron GTE Plug-In Hybrid Edition отличается от обычного Tayron другим бампером со стильными светодиодными ДХО C-образной формы, переработанной оптикой и иной радиаторной решеткой.

Автомобиль длиной 4 590 мм, шириной 1 860 мм, высотой 1 660 мм, с колесной базой 2 731 мм оснащается системой гибридного привода на базе 1,4-литрового TSI и электромотора совокупной мощностью 150 л.с. Комплект высокоэффективных аккумуляторов позволяет кроссоверу только на электротяге проехать до 50 км.

Напомним, для оснащения стандартного паркетника используются два турбомотора: 1,4-литровый с отдачей 150 л.с. и 2,0-литровый мощностью 186 л.с. Двигатели работают в паре с семидиапазонной роботизированной трансмиссией DSG. Привод — передний или полный 4motion.

«В арсенале Volkswagen Tayron GTE значатся: цифровая 10,3-дюймовая приборная панель, информационно-развлекательный комплекс с огромным сенсорным экраном, камеры кругового обзора, оптика с LED-начинкой, опция бесключевого запуска мотора. За дополнительную плату возможно оснащение кросса: адаптивным круиз-контролем, помощником контроля «слепых» зон, ассистентом автоматического экстренного торможения и стильной панорамной крышей», — сообщает издание «Новые автомобили».

Цены на новинку будут объявлены ближе к старту продаж. Стандартный кросс в Китае можно купить по цене от 188,8 до 319,8 тыс. юаней, что в пересчете по курсу ЦБ эквивалентно 2 068 000 — 3 499 000 рублей.