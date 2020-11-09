Концерн Volkswagen и правительство Греции согласовали проект, в рамках которого небольшой остров Астипалея к 2026 году полностью переведут на электрический транспорт, а энергию для его зарядки будут получать преимущественно из возобновляемых источников. Об этом сообщается на сайте Volkswagen. В проект стороны инвестируют по 10 млн евро.

В настоящий момент на острове, расположенном в юго-восточной части Эгейского моря, проживает около 1,3 тыс. человек. Площадь острова составляет 100 квадратных километров, а местный автопарк насчитывает 1,5 тыс. транспортных средств, включая мотоциклы и скутеры, частные автомобили, а также транспорт государственных служб, пишет Motor.ru.

В рамках плана электрическими на острове станут машины экстренных служб и общественный транспорт. Прокатные компании и местные жители получат субсидии для покупки электромобилей Volkswagen ID.3 и ID.4, а также электрических мотоциклов и скутеров компании Seat (входит в Volkswagen). Помимо этого, на Астипалее построят более 230 зарядных станций для электромобилей. По итогам реализации проекта автопарк острова составит 1 тыс. единиц.

Это не первый подобный проект, о котором стало известно в последнее время. В июле этого года стало известно, что компания Renault в рамках этого эксперимента автопроизводитель раздаст жителям коммуны Аппи, расположенной в Пиренеях, компактные электромобили Renault Zoe. Помимо электрокаров, жители Аппи получат специальные зарядные устройства для дома. Кроме того, в городе будет установлена станция быстрой зарядки — за полчаса она позволит зарядить батарею Zoe до уровня, позволяющего проехать 145 километров. В ходе эксперимента владельцы машин должны будут делиться своими впечатлениями, а компания сможет использовать полученный опыт для улучшения своих электрокаров.

Находящийся на юге Франции городок считается самым изолированным населенным пунктом страны, а его население, по данным на 2017 год, составляло всего 24 человека.