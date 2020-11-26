Возвращение Волгоградской области во вторую часовую зону нарушит законодательство. Об этом, как сообщает «Подъем», сказано в обращении местных жителей к президенту России Владимиру Путину.

В марте 2018 года, как сообщал «Рамблер», в Волгоградской области состоялся референдум о необходимости перехода региона из второй часовой зоны (UTC+3) в третью (UTC+4). Большинство проголосовавших (более 687 тысяч человек или 59,41%) сочли это необходимым. В октябре того же года часы в Волгоградской области были переведены на час вперед.

Сегодня в редакцию «Подъема» поступило обращение жителей Волгограда на имя Путина, председательницы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой и губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, в котором сказано, что в Государственную думу направлен проект закона о возвращении региона во вторую часовую зону.

«Мы считаем, что в случае принятия данного законопроекта будет нарушен федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»», — говорится в обращении.

Его авторы попросили Путина, Памфилову и Кувшинникова оценить статус референдума 2018-го и потенциальную отмену его итогов.