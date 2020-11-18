В новом 2021 году Россию ждут реформы, экономические потрясения, обеднение населения, массовые волнения и предотвращение Третьей мировой войны. Это предсказал известный советский провидец Вольф Мессинг, сообщает издание «Гадалкин дом».

В 2021 году российская экономика ощутит на себе серьезный удар из-за бушующего на территории страны эпидемии. В результате правительству страны придется тратить очень много денег на реформы, которые ощутимой пользы для рядового населения не принесут: россияне начнут стремительно беднеть. Сложившаяся ситуация выльется в недовольство народа, стихийные митинги и волнения, считал Мессинг.

Во внешней политике российские власти ждет тоже немало потрясений. Например, на южных границах с большой долей вероятности возникнет вооруженный конфликт, который будет продолжаться на протяжении пяти лет. В итоге Москва потеряет определенные партнерские и экономические связи. Однако речь не идет об Украине. Мессинг полагал, что в 2021 году российско-украинские отношения «потеплеют».

На восточных рубежах России обстановка накалится настолько, что люди заговорят о Третьей мировой войне, говорится в статье. В конфликте примут участие Китай, Япония и Северная Корея. Третейским судьей в противостоянии выступит Россия, которая своим своевременным вмешательством предотвратит ядерные атаки.

Ранее, как сообщал «Рамблер», чешские разведчики в ежегодном отчете заявили, что от начала Третьей мировой войны мир отделяет «опрометчивый приказ» или «ошибочные инструкции. По их мнению, мировые державы слишком злоупотребляют современными технологиями, с помощью которых могут быть спровоцированы первые боестолкновения.