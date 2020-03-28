СПОРТ

Волейбольный чемпионат России прекращен из-за коронавируса

16:52 28/03/2020

Всероссийская федерация волейбола объявила о досрочном окончании чемпионата страны среди мужчин и женщин, передает телеканал «МИР 24».

Решение о прекращении турнира принято на заочном заседании президиума федерации в связи с распространением коронавируса. Сообщается также, что итоговая расстановка команд будет определена в зависимости от мест, занятых на момент прекращения соревнований.

Ранее были приостановлены турниры Российской футбольной Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги, баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Отметим, что в условиях карантина стремительно развивается киберспорт.



