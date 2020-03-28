СПОРТ
Волейбольный чемпионат России прекращен из-за коронавируса
16:52 28/03/2020
Всероссийская федерация волейбола объявила о досрочном окончании чемпионата страны среди мужчин и женщин, передает телеканал «МИР 24».
Решение о прекращении турнира принято на заочном заседании президиума федерации в связи с распространением коронавируса. Сообщается также, что итоговая расстановка команд будет определена в зависимости от мест, занятых на момент прекращения соревнований.
Ранее были приостановлены турниры Российской футбольной Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги, баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Отметим, что в условиях карантина стремительно развивается киберспорт.