Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.

Галина Волчек умерла 26 декабря в Москве на 87-м году жизни. За два дня до этого ее госпитализировали с воспалением легких, затем состояние начало ухудшаться. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что Волчек впала в кому. По предварительным данным, причиной смерти стал отек мозга и легких. Похоронят режиссера рядом с бывшим мужем, актером Евгением Евстигнеевым, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Многие артисты и политики выразили соболезнования в связи с кончиной режиссера, в том числе президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, премьер-министр России Дмитрий Медведев, актеры Александр Олешко, Сергей Гармаш и Константин Райкин.