Новым художественным руководителем «Современника» после смерти Галины Волчек назначен театральный режиссер Виктор Рыжаков. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы сообщает ТАСС.

«Художественным руководителем Московского театра «Современник» с 4 января 2020 года станет известный театральный режиссер и педагог Виктор Рыжаков», — пояснил представитель департамента.

По его словам, Виктор Рыжаков сейчас возглавляет Центр имени Всеволода Мейерхольда. Однако после его перехода на новую должность ЦИМ возглавит арт-директор Елена Ковальская.

«Рамблер» писал, что 24 декабря 86-летнего худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у нее воспаление легких. Впоследствии состояние режиссера резко ухудшилось: ткани легких начали разрушаться. 26 декабря Галина Волчек скончалась.

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