Известный телеведущий и друг скончавшегося сегодня сатирика Михаила Жванецкого Владимир Познер написал памятные слова о нем у себя в блоге.

«Для кого Михал Михалыч, а для меня Миша, любимый, единственный на свете Миша. Когда кругом было темно, а было это много и часто, то вокруг Миши было светло. Он давал свет, и как мы, любившие и ценившие его, будем жить без этого света, — не знаю», — написал Владимир Познер.

По его словам, фигура Жванецкого стояла в стране особняком, хотя он как никто другой понимал страну и выражал ее точнее и правдивее многих.

«Таким был Высоцкий. Таким был Жванецкий. Говорят, нет незаменимых людей. Ложь это. Каждый человек незаменим для кого-то. А Михаил Михайлович Жванецкий незаменим был и остается для России. И Миша, любимый и единственный на свете Миша, незаменим для меня», — точно и емко выразился журналист.

Как ранее сообщало РИА Новости Крым, на 87 году жизни в Москве скончался Михаил Жванецкий. О скончавшемся сатирике тепло отозвались многие публичные люди России, а председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов заверил, что в Москве будет увековечена память о сатирике.

Месяц назад официальный представитель артиста Олег Сташкевич заявлял, что Михаил Жванецкий решил прекратить публичные выступления и уйти со сцены. Сташкевич объяснил завершение карьеры Жванецкого тем, что артист решил уйти на самоизоляцию.