Житель Москвы обратился в Федеральную налоговую службу России с просьбой проверить организатора государственных лотерей «Столото» после появления информации о нарушениях и мошенничестве при проведении новогоднего «миллиардного» розыгрыша. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Выигравшая миллиард россиянка вышла на связь

Заявитель указал, что после проведения розыгрыша в интернете появились сообщения, что телевизионный эфир был записан заранее и выигрышные билеты были известны за несколько дней до озвученной даты розыгрыша.

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Также заявитель просит проверить информацию о том, что билеты с крупным выигрышем оказались в руках у «аффилированных лиц», а простые победители лотереи не могут получить выигрыш в связи с «системным сбоем» или блокировкой информации о выигрыше, в результате которой выигрыш оказывается не востребован.

Как ранее сообщал «Рамблер», обладателем миллиарда рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» стала жительница Подмосковья Надежда Бартош. Телеграм-канал «Медиакиллер» писал, что семья Бартош может быть связана с компанией «Столото».

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