Вокруг строящегося российского газопровода в Европу «Северный поток-2» продолжают бушевать нешуточные политические страсти, поводом для которых являются новые санкции, которые Вашингтон намерен наложить на все компании и госструктуры, имеющие отношения к проекту. Накануне обмен «горячими» репликами по этому поводу состоялся между госсекретарем США Майком Помпео и зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

«Убирайтесь сейчас, или вы идете на риск», — обратился к инвесторам СП-2 американский государственный деятель. «Оторопь берет от такой простоты и борзости» американцев, ответил на своей страничке в соцсети Медведев.

На этом противостояние отнюдь не утихло. Группа влиятельных конгрессменов США из обеих партий поддержала самый жесткий вариант санкций против «Северного потока-2» с включением их в структуру оборонного бюджета страны – с тем, чтобы они действовали автоматически и никто, включая президента, не мог их смягчить или отсрочить. В ответ глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что такого рода американские санкции угрожают суверенитету ЕС, так как компании и ведомства стран Евросоюза могут оказаться под ударом ограничительных мер Вашингтона.

Российские власти продолжают настаивать на том, что трубопровод, какие бы препятствия ему ни грозили, все равно будет достроен до конца 2020 года. Сможет ли Россия добиться поставленной цели? Удастся ли противникам проекта из Вашингтона сорвать или затормозить достройку СП-2? Как эта конфликтная ситуация отразится на позициях нашей страны на европейском газовом рынке? С этими вопросами «» обратился к экспертам.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»: «На самом деле новые санкции США пока не вводят и, более того, даже не называют хотя бы примерных сроков, когда это может произойти. Просто речь идёт о том, что Минфин США может внести изменения в уже действующий закон, отменив оговорку о том, что санкции не распространяются на энергетические проекты.

Заявление Помпео не более, чем предвыборное, чтобы повысить популярность Трампа у «ястребов». Кроме того, это еще и поигрывание мускулами в адрес перепуганного Евросоюза, но совершенно невпопад, потому что Германия, которая раньше послушно следовала указаниям Госдепа США, теперь намерена жёстко защищать свои интересы. Да и личные отношения Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель оказались испорчены.

Поставки энергоресурсов из США Европе никак не могут быть выгодны, поскольку цены на сжиженный природный газ (СПГ), с учётом транспортировки, даже в стабильные времена превышали цену за 1000 кубометров российского трубопроводного газа на 30-35%. А в апреле и мае европейские потребители отказывались принимать даже законтрактованный СПГ из США, так как, видимо, считали, что оплатить неустойку дешевле, чем заниматься потом хранением этого дорогостоящего топлива.

Кроме того, в Европе не так много терминалов по приёму СПГ, а строить новые – означает понести дополнительные затраты в условиях, когда экономика в кризисе. В первом квартале средняя цена реализации российского трубопроводного газа европейским потребителям упала почти на 25%, а производители СПГ, в том числе американские, не могут себе позволить снижать цены на такую величину, чтобы бороться за потребителя. Поэтому американскому сжиженному газу на рынках вне США приходится с большим трудом завоёвывать себе долю, причем, скорее, благодаря политическому вмешательству Вашингтона, чем эффективному ценообразованию. Так что позиции России на европейском газовом рынке останутся стабильными на много лет вперёд».

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets: «Перипетии вокруг СП-2 давно уже являются предметом не экономических, а политических дискуссий. Впрочем, у американцев есть и вполне корыстный интерес, чтобы затормозить строительство трубопровода, призванного доставлять российский газ в обход Украины по дну Балтийского моря в Германию.

США всеми правдами и неправдами пытается нарастить поставки своего сжиженного газа в Европу — вот и «убирает» конкурента. Именно поэтому Вашингтон создает юридические препятствия, способные задержать завершение строительства и введение в эксплуатацию «Северного потока-2». Между тем, угроза США предъявить санкции европейским партнерам «Газпрома» вызвала весьма жесткую реакцию со стороны Германии, которая является главным российским союзником по этому проекту. На сегодняшний день СП-2 — еще один повод для борьбы между США и ЕС за европейский энергетический рынок.

Берлин даже пригрозил наложить ответные ограничения на экономические отношения с США. Германия может ввести пошлины на американский СПГ, и это будет болезненным ударом для Белого дома, поскольку Старый Свет крайне важен для Вашингтона в качестве рынка сбыта. Правда, до конца нынешнего лета работы по завершению «Северного потока-2» с российской стороны вряд ли начнутся по технологическим причинам. Может, это и к лучшему: у «Газпрома» и Германии останется время для подготовки ответных шагов в противостоянии с США, а Вашингтон получит срок для более четкого формулирования своей позиции по санкциям и для нахождения компромисса с ФРГ- своим союзником по НАТО».

Антон ПОКАТОВИЧ, экономист «БКС Премьер»: «Можно предположить, что крупнейшие европейские экономики во главе с Германией продолжат выступать против санкционного давления со стороны Вашингтона на строительство российских газопроводов. В обозримой перспективе мы ожидаем, что доля США на европейском газовом рынке может продолжить свой рост, однако российский трубопроводный газ сохранит наибольшую привлекательность для потребителей Старого Света. Американским поставкам сжиженного природного газа в Европу будет весьма сложно конкурировать с российскими поставками в ценовой плоскости. Ожидаем, что основной российский газовый поставщик – «Газпром», после восстановления европейского спроса на газ, в перспективе ближайших 2-3 лет продолжит «закрывать» основной объем потребностей Европы в «голубом топливе».