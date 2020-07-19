Почти сразу после активизации боевых действий в зоне карабахского конфликта в Москве заговорили о том, что его эхо теперь — на московских рынках. Так, на крупнейшем из московских оптовых продовольственных центров 17 и 18 июля объявили, что армянским бизнесменам не рады — лучше им до поры покинуть базу, «а то мало ли что». Впрочем, информация официально подтверждена не была. «» опросил предпринимателей с той и с другой стороны, чтобы выяснить, как обострение отношений между двумя странами отражается на торговых диаспорах в Москве.

Напомним, что 18 июля посол Армении в России Вардан Тоганян объявил, что, по его сведениям, армянским бизнесменам рекомендовано покинуть оптовый комплекс в Новой Москве. В отстойники, как сообщил посол, поместили около 50 фур со скоропортящимися продуктами — такими, как персики.

«Ни о чем таком не слышал», — сообщил «» собеседник азербайджанского происхождения из числа сотрудников оптового центра. «У нас таких проблем на рынке нет, тут все народы и все религии, все молятся тому, кому хотят, никому не должно быть дела до вражды — это торговля!» — отрицает Али, уроженец Кыргызстана, также там работающий. По их словам, однако, армянских фур в комплексе в последнее время действительно меньше — связано ли это с конфликтом двух стран, собеседники «» ответить не могли.

— Война у нас, если честно, толком не прекращалась, дружбы с Азербайджаном нормальной нет с восьмидесятых годов, и не знаю, когда все это забудется, — рассуждает Аршак Исраэлян, владелец овощного магазина на северо-западе Москвы. — Но при этом бизнес это бизнес, мы с ними на рынках не воюем, а нормально работаем. Человек всегда остается человеком, если лично он тебе плохого не сделал, общаемся как обычно. На оптовом рынке я покупаю, если есть возможность, у армянских бизнесменов, что-то из Турции, пожалуйста. Из Азербайджана — если нужно, куплю, но обычно хватает и без них. В последнее время там не был, но если они действительно решили выгнать наших, то только проиграют: будет своя оптовая база. Но вообще-то не верю, чтобы они так глупо сделали.

Резервные «аэродромы» действительно уже подготовлены: сразу после начала скандала посольство Армении объявило, что перевозчиков с товаром (а сейчас в пути еще несколько десятков фур) ждут на двух других рынках Москвы. При этом глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, который встречался с послом Армении Варданом Тоганяном 19 июля, сообщает, что никаких проблем нет.

Официальных комментариев от администрации рынка не поступало, однако со слов главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова, руководители комплекса утверждают, что «для них одинаково ценны все арендаторы, в том числе и армяне».

— Слухи такого рода действительно есть, — отметил в беседе с корресподнентом «» Юрий Московский, председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы. — Более того, в ответ на действия противной стороны армянские бизнесмены устроили своеобразную пиар-акцию — бесплатно раздали абрикосы прохожим, причем там же присутствовали дипломатические работники этой страны. Я искренне убежден, что обе этих выходки — если они действительно произошли — это неправильно. С обеих сторон, именно так. Модерировать такие вещи должно государство: если имеются факты, нужно немедленно и гласно возбуждать уголовные дела по целому ряду статей УК, в том числе знаменитой 282, о разжигании национальной розни. Расследовать их и, возможно, давать реальные сроки тем, кто занимается такими делами. Тем более, что депортировать ни в Армению, ни в Азербайджан мы никого не можем из-за пандемии.

На постсоветском пространстве пылает слишком много конфликтов, напоминает Московский. Поэтому попытки приносить их в Россию должны жестко пресекаться и караться, иначе возможны самые трагические последствия. Роль российского государства — быть выше таких конфликтов, а бездействие воспринимается как попытка встать на одну из сторон, что ведет только к эскалации напряженности.

Кстати, успешный опыт подобного «жесткого нейтралитета» в Москве имеется. Несколько лет назад на «Бессмертном полку» возник конфликт из-за принесенного одним из участников шествия флага непризнанной Нагорно-карабахской республики. Это вызвало попытки азербайджанских активистов вырвать этот флаг — но до серьезной драки дело не дошло, вмешалась полиция. Кажется, на рынках пора начинать действовать так же.