Новейший российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» опережает западные аналоги на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.

«Самолеты-невидимки также станут легкой мишенью для новейшего комплекса», – сказано в статье.

«Дальность поражения комплекса составляет 600 километров, что заставляет предположить, что его можно будет использовать даже для защиты от метеоритов и других небесных тел», – отмечает Focus.

Военный эксперт, директор музея Войск ПВО Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik рассказал о новом зенитном ракетном комплексе.

«Техника уникальная, она способна поражать, во-первых, все виды аэродинамических целей – это самолеты, крылатые ракеты, беспилотники. Она способна также поражать баллистические цели – межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты средней дальности. И самое главное, что еще ни один комплекс в мире не умеет делать – это поражать гиперзвуковые цели. Ни одна другая система в мире этого не может, а многие из них не в состоянии даже увидеть их (гиперзвуковые цели, – ред.) на своих радарах. Этот комплекс их и видит, и способен поражать. Он также способен работать в качестве как бы центральной структуры, к которой могут подключаться другие комплексы – С-400, С-350 «Витязь», «Бук-М3», новая модификация «Панциря», и все это будет работать как единая сеть», – сказал Юрий Кнутов.

Оценивая возможности С-500 по поражению метеоритов в околоземном пространстве, эксперт напомнил, что комплекс создавался не для этого, но при этом не исключил возможность уничтожения и таких целей.

"За счет того, что комплекс способен обнаруживать и поражать гиперзвуковые цели, такая вероятность существует. Но метеорит – цель сложная. Почему – потому что они пересекают атмосферу под разными углами, есть метеориты, имеющие очень большую скорость, и перехватить их очень сложно. А есть такие метеориты, которые С-500 сможет легко перехватывать", – уверен Юрий Кнутов.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля — воздух», представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Перспективная система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты.

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