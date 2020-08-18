18 августа 2020 года стало известно, что Генеральный штаб вооруженных сил Мали находится под контролем предполагаемых мятежников. Мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров. По данным местного портала Bamada, малийский генштаб контролирует группа военных из национальной гвардии во главе с полковником Садьо Камара – бывшим директором военной школы в Кати. Мали находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.

11 апреля 2019 года министр обороны Судана Авад ибн Ауф заявил, что президент страны Омар аль-Башир взят под стражу. Он был отстранен от власти и осужден на два года тюрьмы за коррупционные преступления. Против него также было возбуждено дело о военном перевороте 1989 года, в результате которого он пришел к власти. Для расследования этого дела была создана специальная комиссия, генпрокуратура Судана постановила также задержать всех военных, участвовавших в перевороте 30-летней давности.

15 ноября 2017 года военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе (1924-2019). 19 ноября находившегося под домашним арестом Мугабе лишили руководящих постов в партии «Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт» (ZANU-PF). После чего ЦК партии призвал Мугабе сложить с себя полномочия главы государства до полудня 20 ноября, в противном случае против него могла быть инициирована процедура импичмента. 22 ноября президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил о своей отставке. 6 сентября 2019 года Роберт Мугабе скончался в больнице в Сингапуре.

19 сентября 2015 года в Букина-Фасо произошел государственный переворот. Военные руководители задержали исполняющего обязанности президента Буркина-Фасо Мишеля Кафандо, временного премьера Исаака Зиду и других министров, после чего заявили о смещении и. о. главы государства и прекращении работы временного правительства. Позже политики были освобождены, а лидеры переворота и лояльные правительству войска подписали соглашение о предотвращении насилия в столице страны Уагадугу.

В мае 2014 года в Таиланде на фоне массовых оппозиционных демонстраций и уличных столкновений произошел военный переворот, совершенный под лозунгами национального примирения после многолетнего политического конфликта сторонников и противников политического клана Чинават. Конфликт, начавшийся в 2005 году, неоднократно приводил к массовым уличным акциям и кровопролитию. Возглавивший переворот командующий сухопутных войск генерал Прают Чан-Оча встал во главе Национального совета мира и порядка (НСМП), военного правительства с законодательными полномочиями. Конституция была отменена, вместо нее введен в действие временный основной закон, а затем военными были созданы временный парламент, состоящий из назначенных депутатов, и кабинет министров, который также возглавил генерал Чан-Оча. Всякая политическая деятельность в стране была запрещена вплоть до особого распоряжения. За четыре года власти НСМП была принята новая постоянная конституция Таиланда и разработано новое избирательное законодательство. 24 марта 2019 года в Таиланде прошли выборы в парламент.

В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного нахождением у власти представителей движения «Братья-мусульмане»*, отстранила от власти президента Мухаммеда Мурси и объявила в стране переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате последовавших за протестами беспорядков и столкновений погибли сотни египтян. Многие поддерживающие экс-президента активисты, как и сам бывший глава государства, оказались за решеткой. Суд приговорил Мурси к смертной казни, однако кассационный суд отменил этот приговор и отправил дело на повторное рассмотрение «из-за пробелов в доказательной базе».17 июня 2019 года стало известно, экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался. Согласно заявлению генерального прокурора, Мурси потерял сознание, находясь на скамье подсудимых. Его доставили в больницу, где была констатирована смерть бывшего лидера страны.

24 марта 2013 года столицу ЦАР захватили боевики повстанческой коалиции «Селека». Лидер повстанцев Мишель Джотодия провозгласил себя президентом, в то время как свергнутый глава ЦАР Франсуа Бозизе был вынужден бежать в Камерун. 26 марта Джотодия заявил о приостановлении действия конституции, роспуске парламента и правительства ЦАР. Лидеры африканских государств отказались признавать лидера повстанцев Джотодия в качестве президента Центральноафриканской Республики (ЦАР). 10 января 2014 года самопровозглашенный президент Мишель Джотодия объявил об отставке. 20 января новым главой государства на переходный период стала Катрин Самба-Панза. В феврале 2016 года в ЦАР прошли президентские выборы. Во втором туре победу одержал Фостен Аршанж Туадера.

12 апреля 2012 года в Гвинее-Бисау произошел государственный переворот в преддверии второго тура президентских выборов, запланированного на 29 апреля. Военные захватили центральную часть столицы республики и предприняли атаку на резиденцию бывшего премьер-министра, кандидата в президенты от правящей Африканской партии независимости Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде (ПАИГК) Гомеша Жуниора. Он и исполняющий обязанности президента Раймунда Перейра были арестованы. Военные заявили, что не стремятся к власти, а причиной переворота стало недовольство командованием армии заключенным между властями страны и Анголой секретным соглашением. По мнению военных, направленная в страну военно-техническая миссия из Анголы должна была «физически устранить» главу генерального штаба армии Гвинеи-Бисау Антониу Инджаи. В конце апреля свергнутые руководители Гвинеи-Бисау были освобождены и покинули страну. После переворота представители военной хунты и основные оппозиционные партии Гвинеи-Бисау подписали соглашение об установлении двухлетнего переходного периода. В мае 2014 года по итогам второго тура президентом страны был избран Жозе Марио Ваз, представляющий Африканскую партию независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК).

22 марта 2012 года в Мали произошел переворот. В результате переворота к власти пришли военные, которые были недовольны реакцией властей на вооруженное восстание племен туарегов на севере Мали. Представители командования мятежных частей заявили, что отстранили от власти президента Амаду Тумани Туре. Позже мятежники образовали переходный орган власти «Национальный комитет по восстановлению демократии и воссозданию государства». 12 апреля капитан Амаду Саного, возглавивший страну после переворота, передал полномочия главе Национального собрания Мали Дионкунде Траоре, занявшему пост исполняющего обязанности президента страны. 1 мая военнослужащие, лояльные свергнутому президенту Мали Амаду Тумани Туре, попытались провести в стране контрпереворот, но он был подавлен.

В августе 2013 года путем демократических выборов бывший глава правительства Мали Ибрагим Бубакар Кейта был избран на пост президента.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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