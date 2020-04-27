Военные приступили к возведению многофункционального медицинского центра для лечения больных коронавирусом в Воронеже. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

В настоящее время уже развернули полный комплекс работ. «Накануне военнослужащие приступили к подготовке площадки под строительство нового медцентра, выполняется расчистка территории и выборка грунта под устройство котлована здания», — отметили в военном ведомстве.

Будущий медцентр построят по типовому проекту, уже реализованному в Хабаровске. На этой неделе военные сдадут в эксплуатацию шесть медицинских центров, построенных в Оренбурге, Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Ранее медики получили центры в Нижнем Новгороде и Одинцово.

В центры привозят медицинскую технику, оборудование для рентгена, аппараты ИВЛ и УЗИ, компьютерные томографы. Работы по строительству идут в круглосуточном режиме в три смены, в них задействовано свыше 12 тыс. человек.

В конце марта о планах Минобороны возвести 16 модульных медцентров для успешного противостояния коронавирусу заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По данным на 27 апреля, в России за последние сутки зарегистрированы 6198 новых случаев заражения коронавирусом, из них 50 — летальные. Общее число заболевших в стране возросло до 87 147, скончались 794 человека, выздоровевших — 7346.

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