Представители военного командования Китая и Индии провели третью встречу по урегулированию ситуации в пограничной зоне, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Третий раунд консультаций представителей военного командования Индии и Китая состоялся 30 июня. Стороны продолжают содействовать реализации консенсуса, достигнутого в ходе двух предыдущих раундов переговоров, а также смогли добиться положительного прогресса в принятии эффективных мер по отводу войск от линии фактического контроля и смягчению ситуации в пограничной зоне», — заявил дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Он подчеркнул, что «китайская сторона приветствует это».

«Надеемся, что Индия и Китай будут двигаться навстречу друг другу, осуществлять достигнутый сторонами консенсус посредством реальных действий, продолжат поддерживать тесные контакты по военным и дипломатическим каналам, а также совместными усилиями содействовать смягчению ситуации в приграничных районах», — добавил он.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля, заменяющей в этом регионе границу между странами. Как сообщали индийские СМИ, перемещение в этот район дополнительных сил каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

В начале июня с целью деэскалации обстановки командир индийского 14-го корпуса генерал-лейтенанта Хариндер Сингх 6 июня обсудил сложившуюся ситуацию с командующим Южно-Синьцзянским военным округом генерал-майором Народно-освободительной армии Китая Лю Линем. В МИД Индии по итогам прошедших переговоров заявили, что Пекин и Нью-Дели согласились урегулировать ситуацию мирным путем, будут продолжать контакты на военном и дипломатическом уровнях. Новый виток напряженности между Индией и Китаем начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.