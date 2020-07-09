Российских военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, могут освободить от уплаты госпошлины за получение национального водительского удостоверения категорий D и D1, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Предлагается освободить от уплаты госпошлины военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, за выдачу им национального водительского удостоверения категории «D» и подкатегории «D1», — говорится в пояснительной записке.

Также предлагается от уплаты пошлины освободить граждан, получивших по направлению военного комиссариата военно-учетную специальность (ВУС) тракториста-машиниста или тракториста.

«Подготовка по ВУС солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата относится к обязательной для граждан форме подготовки, а мероприятия подготовки по ВУС являются расходным обязательством Российской Федерации», — поясняют авторы.

Они также отмечают, что в соответствии с действующим законодательством право на управление транспортными средствами подтверждается водительским удостоверением, за выдачу которого взимается государственная пошлина в размере 2 или 3 тысяч рублей, а право на управление самоходными машинами — удостоверением тракториста-машиниста (тракториста), за выдачу которого также взымается госпошлина 500 или 2 тысячи рублей. Авторы законопроекта полагают, что указанные суммы для граждан, подлежащих призыву на военную службу, как правило, не имеющих собственного заработка, являются существенными, а их взимание является социально несправедливым и не способствует повышению престижа прохождения военной службы по призыву.

«Законопроект имеет социальную значимость в условиях сокращения доходов части населения в связи с реализацией ограничительных и иных мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С учетом изложенного правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», — говорится в отзыве кабмина на законопроект.