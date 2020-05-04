Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) завершили тушение природных пожаров в нескольких районах республики Тыва. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает пресс-служба округа.

«С 27 апреля в Каа-Хемском районе подразделения горной мотострелковой бригады остановили полосу огня протяженностью 80 км. Для защиты поселка Бояровка создали 3,5 тысячи квадратных метров минерализованных полос. А вдоль 27 км берега реки Шан с помощью бульдозеров Б-170 создали противопожарную полосу для защиты населенных пунктов», — цитирует ТАСС данное сообщение.

В тушении пожаров было задействовано около 100 военнослужащих.

Кроме того, в ликвидации лесных пожаров военным помогал армейский вертолет Ми-8 АМТШ «Терминатор», который сбросил с воздуха более 80 т воды.

На прошлой неделе министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин на совещании с главой государства заявил, что предстоящее лето в России можно стать одним из самых жарких за всю историю.

Тогда же президент России Владимир Путин поручил еще раз проанализировать механизмы поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природного характера.