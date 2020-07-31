В своём микроблоге экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева рассказала, почему решила поднять разговор на столь тонкую и неудобную тему. В современном обществе боятся говорить о том, что подвергались сексуальному насилию из-за высокого риска виктимблейминга. Такой иностранный термин означает, что окружающие люди могут объявить жертву частично или даже полностью виновной в произошедшем. Большинство людей боятся такого рода осуждения и поэтому молчат о насилии в свой адрес.



Водонаева сказала, что изначально просто планировала сделать заявление, что больше не сможет иметь детей. Поделиться этой информацией она хотела из-за многократных вопросов на тему, когда она родит второго ребёнка. Девушка устала на них отвечать. Вообще, как считает Алёна, такие расспросы некорректны и могут ненароком задеть за живое.



После истории Стаса Костюшкина об акте насилия, произошедшем с ним в детстве, Алёна тоже решила рассказать свою историю. Сделала она это для того, чтобы люди стали ответственнее относиться к своим детям и оберегали их.