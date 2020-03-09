Модель и телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева заявила, что падение курса рубля выгодно для российских нефтегазовых компаний. По словам бывшей звезды «Дома-2», при обвале рубля нефтяники только заработают.

«Ну что поделать, если власти выгоден слабый курс рубля. Нефть падает, а доход от нее страна получает в долларах. Соответственно, чем слабее рубль, тем больше наши нефтяники заработают», — написала Водонаева в своем telegram-канале.

Названы последствия падения рубля для россиян

При этом модель отметила, что обычных граждан вряд ли волнует ослабление российской валюты, поскольку половина россиян живет в нищете.

Однако последствия обвала рубля, по словам теледивы, ощутят на себе несколько сотен семей, в которых рождены дети со спинально-мышечной атрофией, так как для лечения им необходим препарат Zolgensma за 2,4 млн долларов.

«Для них цена жизни за один день увеличилась на 20 миллионов», — подчеркнула Водонаева.

Она также предложила нефтяникам, «отказавшимся сокращать добычу ради стабильности курса», оплачивать лечение этим детям.

9 марта рубль упал после обрушения цен на нефть на 31%. К таким последствиям привел распад сделки ОПЕК+. Члены организации стран-экспортеров настаивали на снижении темпов добычи нефти, однако Россия не поддержала данное предложение. Вслед за этим взлетели курсы валют, сейчас курс доллара находится на уровне 74 рублей, а курс евро колеблется в районе 85 рублей, передает RT.

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