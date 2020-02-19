Российская модель и блогер Алена Водонаева, которую обвинили в унижении человеческого достоинства за посты в социальных сетях, подала заявление в полицию на бизнесмена, владельца телеканала «Царьград» Константина Малафеева. Об этом «Известиям» сообщил источник в среду, 19 февраля.

Модель обвинила Малафеева в нарушении ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования». Водонаеву возмутило обещание бизнесмена о том, что он будет отслеживать ход экспертизы, сказанного блогером, чтобы довести «дело до конца».

Водонаеву вызвали на допрос в отдел полиции из-за ее заявлений в соцсетях. Модель в своих постах призвала делать аборты, а также выразила презрение к семьям, которые рожают по несколько детей «в нищете». Ее тексты проверят на наличие в них признаков состава преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») предполагает наказание в виде штрафа 300 тыс. рублей, принудительных работ на срок от одного года до четырех лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.