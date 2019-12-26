Писатель, доктор филологических наук Евгений Вололазкин назвал кончину художественного руководителя театра «Современник» народной артистки СССР Галины Волчек огромной потерей. По его мнению, ее творчество навсегда войдет в историю театра.

«Это очень грустное известие… Галина Борисовна — человек-легенда, замечательный режиссер и актер», — сказал Водолазкин.

Он также отметил, что Волчек «удивительно хорошо чувствовала современность и новые веяния в искусстве, и этим объяснялось ее доверие к молодым режиссерам, у нее всегда был вкус к новому». Писатель вспомнил, что когда режиссер Айдар Заббаров предложил поставить спектакль по его роману «Соловьев и Ларионов», Волчек согласилась и дала абсолютную свободу режиссерам.

«Она сама присутствовала на репетициях, участвовала в постановке, давала советы. И каждый раз, когда мы с ней беседовали, я удивлялся ее огромной энергии, нетипичной для ее преклонного возраста», — добавил он.

Водолазкин вспомнил, что в день премьеры спектакля по его книге они беседовали в кабинете Волчек. «Прозвучал третий звонок, я сказал, что, наверное, пойду в зал. Она ответила: «Посидите еще немножко». Потом за мной пришел кто-то из театральных сотрудников, я попросил у нее прощения и ушел с ним. И знаете, мне сейчас кажется это каким-то символическим событием. Галина Борисовна — человек, с которым мы не договорили», — признался он.

О кончине Волчек сообщили в театре «Современник» ранее в этот же день. 24 декабря стало известно, что ее госпитализировали в связи с двухсторонним воспалением легких. Позже РЕН ТВ сообщил, что 86-летняя Волчек впала в кому. Ее помощница подтвердила факт госпитализации, но не сообщила никаких подробностей.

Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Галина Волчек окончила в 1955 году Школу-студию МХАТ. Она была одним из создателей «Современника». Худруком театра артистка стала в 1972 году.

Свою карьеру Волчек начала как актриса, в 1961 году стала заниматься режиссурой. Ее дебютным спектаклем был «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона.

В 1967 году Волчек получила Государственную премию СССР за спектакль «Обыкновенная история» по роману А.И. Гончарова. В 1978 году она стала первым советским режиссером, которого пригласили на постановку пьесы М. Рощина «Эшелон» в США.