Передача судна-трубоукладчика «Академик Черский» от компании «Газпром флот» действующему в России фонду STIF вызвала споры среди экспертов о перспективах завершения газопровода «Северный поток — 2». Разошлись они и в оценке новых санкций, который грозятся ввести США.

Такая рокировка — это попытка уйти от новых ограничений или хотя бы минимизировать их вред для головной компании — «Газпрома». Однако сделать это будет сложно, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

В первоначальном тексте санкций было прописано, что попытки уходов, перепродажи судна ни к чему не приведут. Власти [Соединённых Штатов] будут отслеживать все нарушения и оценивать трубоукладчик как собственность компании «Газпром флот». А значит, всё равно судно попадет по санкции, — приводит мнение Юшкова НСН.

С ним однако не согласен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он убеждён, что попытки американцев остановить проект санкционным давлением к желаемому результату не приведут. Он заверил, что санкции США «Северному потоку — 2» не страшны.

Эксперт отметил, что главный удар был нанесён полгода назад, когда проект покинула швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. Сейчас же Россия завершит строительство «во что бы то ни стало», подчеркнул он.

Проект будет реализован в любом случае, это аксиома. Водолазами пройдём, но достроим. Это дело принципа, тем более что объёмы строительства не такие большие. Просто потребуется больше времени, — категорично заявил Пикин.

О смене собственника трубоукладчика «Академик Черский» стало известно 2 июня. Судно является собственностью Самарского теплоэнергетического имущественного фонда (STIF), следует из выписки из регистрации судна в Российском международном реестре судов. Ранее о собственнике трубоукладчика не сообщалось. Эксплуатирующей его организацией с 2016 года считалось ООО «Газпром флот».

При этом, как посчитали обозреватели издания Die Welt, после того, как в Москве нашли возможность обойти американские ограничения, США практически не имеют возможностей повлиять на строительство газопровода. Новые санкции «Газпрома» не коснутся, поэтому тот сможет завершить начатое, предположили журналисты.

Законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2» группа американских парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов, внесла в Сенат 4 июня. Документ предполагает экономические ограничения в отношении страховщиков судов, которые задействованы в прокладке газопровода. После первого пакета санкций в декабре 2019 года швейцарская Allseas вышла из проекта. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

В МИД РФ, в свою очередь, неоднократно заявляли, что газопровод будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. По словам главы Минэнерго Александра Новака, с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности проект уже завершён. Все возможные технические средства используются исключительно для физического завершения строительства.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия. На данный момент проект реализован на 93%.