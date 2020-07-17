Инъекции стерильной воды, ранее считавшиеся сомнительным методом, действительно помогают женщинам уменьшить родовые боли в спине

Около трети женщин испытывают сильные боли в спине во время родов. Инъекции небольшого объема стерильной воды внутрикожно в поясничной области использовались некоторыми акушерками в течение многих лет для облегчения этой боли, однако процедура является спорной до настоящего времени.

Новое исследование Университета Квинсленда продемонстрировало, что введение стерильной воды может быть безопасным и эффективным методом снижения болей в спине при родах.

Ученые оценивали обезболивающее действие инъекций стерильной воды и их влияние на исходы родов. Проведено многоцентровое двойное слепое исследование в период с декабря 2012 года по декабрь 2017 года в одном британском и 15 австралийских родильных домах.

Женщинам, испытывавшим сильные боли в спине при родах, вводили инъекции либо стерильной воды, либо физиологического раствора (плацебо). Всего для исследования было выбрано 1166 женщин, 580 из которых получили инъекции стерильной воды и 567 — плацебо. Роженицы и проводившие процедуру медицинские работники не были в курсе, что из двух растворов они получают и вводят, соответственно.

Первичным результатом исследования была выбрана частота кесарева сечения. Основные вторичные исходы включали снижение боли как минимум на 30% или 50% через 30, 60 и 90 минут после инъекции, согласно оценке рожениц.

Частота кесарева сечения составила 17,1% (82 из 580 человек) в группе, получавшей инъекции стерильной воды и 14,8% (82 из 567 человек) в плацебо (р = 0,293).

Через 30 минут после лечения 60,8% (330 из 543 женщин) в группе, получавшей инъекции стерильной воды, сообщили о 30% снижении боли, по сравнению с 31,4% из группы плацебо (163 из 520 женщин, p<0, 001).

Далее 43,3% (235 из 534 женщин) в группе, получавшей инъекции стерильной воды, сообщили о снижении боли на 50% по сравнению с 18,1% из группы плацебо (94 из 520 женщин, р<0,001).

Обезболивающий эффект стерильной воды, в сравнении с плацебо, оставался значимым также через 90 минут после инъекции.

Не было никаких существенных различий между группами рожениц в других исходах в отношении здоровья матери и новорожденных.

Исследование опубликовано в журнале The Lancet EClinical Medicine.

Таким образом, по сравнению с плацебо, инъекции стерильной воды не снижали частоту кесарева сечения, однако вмешательство привело к значительному увеличению числа женщин, сообщивших о снижении боли как минимум на 30% и на 50% в течение 90 минут.

Ученые пришли к выводу, что инъекции стерильной воды в поясничную область не влияют на исходы родов, хотя могут быть эффективным средством для облегчения родовых болей в спине.

Тем не менее, до введения этого метода в клинические рекомендации Австралии, США и других стран необходимы дополнительные исследования. Проведение указанных инъекций в домашних родах и для самостоятельного обезболивания строго не рекомендуется.

doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100447

