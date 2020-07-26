Водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Берлине, задержали, пока нет свидетельств того, что он действовал с каким-либо политическим или религиозным умыслом, сообщает полиция Берлина.

Ранее пожарные сообщили, что легковой автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в воскресенье утром. Не менее семи человек пострадали, трое — в тяжелом состоянии.