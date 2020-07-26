Водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей в Берлине, задержали, пока нет свидетельств того, что он действовал с каким-либо политическим или религиозным умыслом, сообщает полиция Берлина.
Ранее пожарные сообщили, что легковой автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в воскресенье утром. Не менее семи человек пострадали, трое — в тяжелом состоянии.
#Berlin : un conducteur fonce sur les piétons, sept blessés dont trois graves https://t.co/VYejIKUFgN pic.twitter.com/1fcg1by4sq
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) July 26, 2020