Московских водителей призвали отказаться от поездок на личном автотранспорте и пересесть на общественный из-за дождя со снегом и гололедицы. Об этом 26 февраля сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Также автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и скорость движения, а в вечерний час пик пересесть на метро, МЦК или МЦД, пишет агентство городских новостей «Москва».

По прогнозам синоптиков, максимальная температура в Москве в среду составит от +1 до +3 градусов. Также город накрыли осадки в виде мокрого снега, напоминает РИАМО.

Ранее 26 февраля в московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.