Московских водителей призвали к осторожности на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий в виде гололедицы. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

По словам специалистов, в гололед главное — соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, поскольку в такую погоду увеличивается риск мелких ДТП, пишет «Газета.ру». В этой связи ЦОДД рекомендует автомобилистам по возможности выбирать городской транспорт: метро, МЦК и МЦД, пишет RT. Уточняется, что движение на этих видах транспорта до 30 декабря будет быстрее, чем на личном автомобиле.

Ранее 27 декабря сообщалось, что «желтый» уровень опасности объявлен в Москве и Московской области в связи с гололедицей. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столичном регионе до вечера субботы, 28 декабря.