По данным информированного источника, водитель автобуса, который врезался в остановку на Ставропольской улице в Москве, могла перепутать педали тормоза и газа. По его словам, это является основной версией трагедии. После того, как она надавила на газ, удержать машину уже не получилось.

Возможно, водитель недостаточно отдохнула перед работой. В результате ей не хватило внимания. Вместе с тем установлено, что женщина была трезвой.

В результате ДТП водитель автобуса получила легкие травмы. Вместе с тем погибла женщина 1944 года, которая оказалась на остановке. Спасатели вытащили ее тело из-под автобуса.