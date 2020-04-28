Супружеская пара из Нижегородской области скончалась от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Муж и жена. Он — водитель скорой помощи. Оба ушли. Очень тяжело. Болезнь забирает целые семьи», — написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, еще одна семья медработников в регионе пострадала от коронавируса. Медсестра и ее супруг находятся в больнице в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ. Их сын с ограниченными возможностями здоровья также госпитализирован с симптомами COVID-19.

К 28 апреля в Нижегородской области зарегистрировано 1663 заболевших коронавирусом, скончались девять человек, 109 пациентов выписаны из больниц.

По последним данным, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.

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