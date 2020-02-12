Водитель такси, чья пассажирка устроила скандал с оскорблениями и угрозами, рассказал о причинах подобного поведения девушки.

В беседе с телеканалом РЕН ТВ он сообщил, что приехал за девушкой в Одинцово. После звонка она подошла к машине примерно через 7 минут и сразу высказала претензии. В частности, девушку возмутил тот факт, что таксист мог развернуться и начать поездку раньше.

«Она начала дальше кричать: «Почему вы не нажали кнопку «в пути». Почему? Потому что я общался с ней, как разворачиваться. Ладно, я задумался…За это время, то что я разворачивался, прошло время, что я якобы ее ожидал», — сказал водитель.

По словам водителя, он предлагал девушке не платить за поездку, однако та продолжала вести себя агрессивно. После того, как она начала применять физическую силу, водитель включил видеозапись.

Несмотря на произошедшее мужчина признался журналистам, что готов простить пассажирку.

«Сейчас я понял, что сила человека в прощении. Я прощаю ее и хочу забыть эту поездку», — заключил он.

5 февраля, сообщалось, что в Москве 47-летний водитель такси обратился в полицию после того, как неизвестный проткнул ему щеку ножом.