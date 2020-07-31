Водитель микроавтобуса, попавшего в аварию на трассе «Таврида» в Крыму, скончался от полученных травм. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Следственного комитета по Крымской республики.

Таким образом, число жертв ДТП возросло до девяти человек. В ведомстве сообщили, что личность водителя устанавливается. Источник агентства рассказал, что в момент аварии водитель был трезв, однако он мало спал, что могло привести к потере концентрации за рулем.

Ранее сообщалось, что на трассе «Таврида» в районе Белогорска микроавтобус врезался в грузовик. В результате погибли восемь человек, еще несколько, включая двух детей, пострадали.

Как сообщили в администрации Белогорского района, что четверо пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести, среди них есть беременная женщина.