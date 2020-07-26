со ссылкой на сведения пожарных.

Легковушка съехала с дороги и выехала на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург. Пожарные отмечают в Twitter, что трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

«Полиция занялась выяснением причин инцидента», – заявили в пожарной службе.

К месту инцидента направили 60 пожарных, также были задействованы спасательные вертолеты.

В полиции Берлина подтвердили, что водителя автомобиля удалось задержать.

«Ведется расследование обстоятельств и причин ДТП… На данный момент нет признаков того, что он действовал из политических или религиозных побуждений», – подчеркивается в Twitter.-аккаунте местных стражей правопорядка.

Ранее радио Sputnik сообщило, что неизвестные в Мюнхене на авто въехали в толпу и устроили драку.

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