Инцидент произошёл сегодня утром в Москве на улице Профсоюзная.

О случившемся радиостанции «Говорит Москва» рассказала внучка пенсионерки.

«Моя бабушка сегодня рано утром хотела поехать на вокзал. Я ей вызвала такси. Она вышла с чемоданами, ждала на месте, села в машину, а водитель молодой ей говорит: «я вас не повезу, вы опоздали». Она опоздала, у неё случилась истерика».

Собеседница радиостанции пожаловалась, что таксист с силой выпроводил на улицу пожилую женщину. Внучка пострадавшей отметила, что её родственница заблаговременно вышла из дома, но подъехавший автомобиль она заметила не сразу.

«Он взял её чемоданы, начал её за руку тянуть из машины. В итоге просто выгнал. Она его умоляла, говорила, что её ждут, что она инвалид, что она на поезд опоздает. Опоздание, послужившее поводом для того, чтобы выставить пенсионерку с группой инвалидности и чемоданами на улицу ловить другое такси, составило несколько минут. Бабушка моя ждала на указанной точке. Машина такси приехала в 06.32, она села в 06.40, потому что не видела его до этого. При этом бабушка стояла на месте, указанном для таксиста. Она у меня почти глухая, она сама вызвать бы не смогла такси, у неё слуховой аппарат работает».

Корреспондент «Говорит Москва» отправил запрос в «Яндекс. Такси», но на момент публикации материала ответа не последовало.