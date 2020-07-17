В Белгороде уже немолодой водитель автобуса вышвырнул на улицу оплатившего проезд пенсионера. Пожилой мужчина обозвал его козлом. В транспортной компании посчитали, что виноваты обе стороны конфликта.

На опубликованных в Telegram-канале «Подъем» кадрах видно, как водитель хватает за шкирку пожилого мужчину, пытаясь вытолкать его из салона. Пассажир просит его отпустить, чтобы он мог выйти сам.

Свидетели этой неприятной сцены подняли шум, объясняя, что пенсионер оплатил проезд. «Пусть не называет козлом», — заявил водитель в ответ на неодобрительные возгласы пассажиров.

В транспортной компании изданию сообщили, что пенсионер якобы не держался за поручни во время движения и вел себя по-хамски, что и послужило причиной конфликтной ситуации. Тем не менее, «поддавшемуся на провокации» водителю все же вынесли замечание о недопустимости подобных действий.