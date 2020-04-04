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В Княжпогостской больнице в Коми введен карантин из-за выявленного случая заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении властей, опубликованном в официальном сообществе республиканского правительства во «ВКонтакте».

В правительстве уточнили, что в Коми умерли два пациента с коронавирусом. Один из них находился в Княжпогостской больнице. Власти добавили, что очаг заражения удалось купировать.

Во время карантина персонал больницы продолжит выполнять свою работу. В карантинном режиме будут работать реанимационное и неврологическое отделения медучреждения.

Ранее 14-дневный карантин из-за коронавируса ввели в больнице в Эжвинском районе города Сыктывкар, там выявили 55 случаев заражения. Врача медучреждения заподозрили в заражении 54 человек. По данным местных СМИ, его дети вернулись из поездки в Европу в конце февраля. Официально это не подтверждено.

4 апреля больница в Ивановской области закрылась на 14-дневный карантин после того, как у нескольких медиков и пациентов диагностировали коронавирус, По данным областного Минздрава, за сутки в регионе выявили 11 зараженных человек, двое из них — медики.

По данным на 4 апреля, в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека. Больше всего заразившихся — в Москве, 3357 человек. 260 случаев заражения зарегистрировано в Московской области, 171 случай — в Санкт-Петербурге, 59 — в Республике Коми, 47 — в Ленинградской области.

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