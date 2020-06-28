Действующий президент Польши Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский вышли во второй тур президентских выборов, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.

В воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, в котором приняли участие 11 кандидатов. Избирательные участки закрылись в 21:00 (22:00 мск).

По данным экзитпола, за Дуду проголосовали 41,8% избирателей, а за Тшасковского — 30,4%.

Третье место с 13,3% голосов занял независимый кандидат Шимон Холовня. Далее идет Кшиштоф Босак от объединения националистов и евроскептиков «Конфедерация» с результатом 7,4%. На пятом месте оказался Роберт Бедронь от объединения левых сил — он набрал 2,9%. Лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш получил 2,6%. Остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов каждый.

Явка избирателей составила, по данным опроса, 62,9%.

Второй тур выборов президента, в котором встретятся Дуда и Тшасковский, пройдет 12 июля.