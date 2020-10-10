Испанка Лаура Сальво погибла в аварии, которая произошла во время ралли в Португалии. 21-летняя девушка была штурманом Микеля Сосиаса. Автомобиль на высокой скорости на первом отрезке трассы врезался в дерево, сообщает газета Marca.
Лауре была оказана оперативная медицинская помощь, но врачи не смогли спасти ее жизнь. Позднее организаторы соревнований сообщили об отмене гонки в связи с трагедией.
Сальво принимала участие в различных региональных соревнованиях, а также в чемпионате Испании.
Muere la copiloto española Laura Calvo, a los 21 años de edad, en un accidente en el Rally Vidreiro-Centro de Portugal https://t.co/KdUEX6X69S DEP.
— MARCA (@marca) October 10, 2020