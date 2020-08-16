Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул из команды Deceuninck — Quick Step получил перелом таза и ушиб правого легкого в результате падения с моста в ходе ежегодной однодневной гонки «Джиро ди Ломбардия».

Спортсмен не справился с управлением во время спуска с самой высокой точки маршрута. 23-летний бельгиец получил оперативную медицинскую помощь и был госпитализирован в больницу в Комо. Ожидается, что сегодня Ремко переправят в Бельгию.

В начале месяца партнер Эвенепула по команде голландец Фабио Якобсен получил серьезные повреждения на первом этапе многодневки «Тур Польши», врезавшись на высокой скорости в финишную створку после контакта с соперником, который позднее был дисквалифицирован.

Critérium du Dauphiné leader Primoz Roglic nearly abandoned the race after suffering a hard crash but finished the stage and kept his race leadhttps://t.co/LJGlIQ8u1B pic.twitter.com/mbuZJLTyNq — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) August 15, 2020

Во время соревнования произошел еще один неприятный эпизод: немец Максимиллиан Шахман из команды Bora-Hansgrohe незадолго до финиша попал в ДТП. Велосипедист столкнулся с внедорожником, который сворачивал с дороги. Максимиллиан получил легкие повреждения, сразу поднялся на ноги и поехал дальше на глазах испугавшейся пожилой женщины, находившейся за рулем автомобиля. В итоге Шахман финишировал седьмым.

🚴‍♂️ | Bizar. Een auto op het parcours van #ILombardia. Gelukkig zonder gevolgen voor Schachmann pic.twitter.com/IamNOn3tEW — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 15, 2020

Победил в гонке датчанин Якоб Фульсанг («Астана»), вторым стал новозеландец Джордж Беннет (Jumbo Visma), третьим стал россиянин Александр Власов («Астана»).

«Джиро ди Ломбардия» — ежегодная классическая однодневная велогонка, проходящая по итальянской Ломбардии. Она, как правило, закрывает сезон в профессиональном велоспорте, и зовется «классикой опавших листьев».